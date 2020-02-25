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Распространение коронавируса нового типа

Mastercard заявила, что из-за коронавируса ее годовая выручка может снизиться

По данным компании, вирус влияет на рост объемов трансграничной электронной торговли

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Финансовая корпорация Mastercard из-за распространения нового коронавируса может не достичь намеченных ранее показателей выручки в текущем году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

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Как отмечается в документе, "коронавирус оказывает влияние на зарубежные поездки, а также в меньшей степени на рост объемов трансграничной электронной торговли". В компании отметили, что пересмотрели прогнозы по выручке, которые были представлены ранее в текущем году.

Согласно новым оценкам, рост выручки в первом квартале, который закончится в марте, может составить 9-10% в годовом исчислении. Это на 2-3 процентных пункта меньше, чем компания прогнозировала в январе. В Mastercard констатировали, что пока не могут с уверенностью сказать, как повлияет распространение коронавируса на итоги других кварталов. В компании не уточняют, на сколько именно может снизиться выручка за текущий год по сравнению с прежними прогнозами.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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