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Абрамченко поручила проработать меры по предотвращению перекладывания экосбора на граждан

В аппарате вице-премьера назвали необходимым создать прозрачную сбалансированную систему ответственности со стороны бизнеса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минприроды проработать вопрос минимизации влияния мер по утилизации упаковки на потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

"Вице-премьер поручила полностью просчитать экономику отрасли, чтобы ликвидировать существующее перекладывание ответственности и финансовых обязательств с бизнеса на граждан. Главное - создать прозрачную сбалансированную систему ответственности со стороны бизнеса, то есть полноправного участника цепочки "загрязнителей", который пока не создал индустрию утилизации и зачастую уходит от исполнения обязательств", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе Абрамченко отметили, что на совещании у вице-премьера обсуждался проект концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) и сейчас ведется доработка ряда параметров.

"По аналогии с лучшими международными практиками необходимо определить "загрязнителей", а также проработать вопрос экологических обязательств для импортеров. Должна быть четкая система прослеживаемости, для этого необходимо проработать интеграцию систем с данными ФТС и ФНС. Кроме того, необходимо определить подходы к администрированию всей цепочки, а также ликвидировать правовые пробелы при контроле исполнения обязательств", - перечисляется в сообщении.

Как отметили в аппарате, на совещании был отмечен "доверительный" принцип отчетности производителей за утилизацию, реальные объемы фактически не контролируются. Также вице-премьер поручила доработать перечень товаров и видов упаковки из-за наличия в нем лазеек для уклонения от исполнения ответственности.

25 февраля газета "Известия" со ссылкой на главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова написала о том, что в случае вступления в 2021 году нормативов, предполагающих стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки, бытовая техника может подорожать на 13%, электроника - на 9%, одежда и обувь - на 2-5%.

Как отметили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в случае, если концепция будет принята, расходы на утилизацию производители будут закладывать в отпускные цены, а это автоматически вызовет рост цены в рознице. "Величину роста на данный момент точно рассчитать сложно, она во многом зависит от того, в каком виде будет принята концепция", - сказал представитель ассоциации.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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