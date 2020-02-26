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Распространение коронавируса нового типа

В АКОРТ опровергли информацию о подорожании чеснока из-за коронавируса

В Ассоциации компаний розничной торговли указали, что цены на продукты в магазинах напрямую отражают отпускные цены производителей
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Цены на чеснок в крупнейших российских торговых сетях не повышались. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят "Ашан Ритейл Россия", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", "Метро Кэш энд Керри" и другие торговые сети.

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"В АКОРТ нет данных о каком-либо повышении цен на чеснок в наших торговых сетях в связи с коронавирусом", - сообщили в ассоциации.

Как пояснили в АКОРТ, цены на продукты в магазинах напрямую отражают отпускные цены производителей. При этом ни посылки, ни сельхозпродукция из Китая не ограничены.

"Кроме того, имеет смысл смотреть общую динамику за несколько лет: зимой 2018 года цена килограмма чеснока достигала 237 рублей (что на 15 рублей выше приведенной "Известиями" цены в 222 рубля) и учитывать сезонный характер колебаний цен на чеснок", - отметили в ассоциации.

Ранее газета "Известия" сообщила о повышении цен на чеснок за год на 37%. Как отмечает издание, повышение цен связано с ажиотажем вокруг распространения коронавируса нового типа.

В ФАС также сообщили ТАСС, что "каких-либо обращений о повышении цен на чеснок в ФАС России не поступало".

"В связи с информацией о росте цен на продовольственные товары ФАС России проводит мониторинг цен в отношении отдельных видов продовольственных товаров в Дальневосточном федеральном округе. Всего перечень товаров включает 18 позиций, в том числе чеснок. В случае, если по результатам проводимой работы будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, территориальные органы ФАС России примут соответствующие меры антимонопольного реагирования", - добавили в ведомстве.

Ранее отраслевой центр Россельхозбанка заявил о том, что в России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса, поскольку часть этой культуры импортируется из Китая. Как сообщали ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие торговые сети, Россия сможет заместить чеснок из Китая собственной продукцией, а также импортом из таких стран, как Египет и Узбекистан.

Глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков говорил ТАСС, что в случае перебоев с поставками чеснока из-за распространения нового коронавируса в Китае его поставки могут быть заменены импортом из других стран. По данным Росстата, в 2018 году в России произвели порядка 212 тыс. тонн чеснока, импорт составил около 51 тыс. тонн. В 2019 году, согласно сведениям Плодоовощного союза, при росте валового сбора чеснока в товарном секторе на 10% объем ввоза достиг 53 тыс. тонн.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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