"Известия": чеснок на российских прилавках подорожал на 37% в январе 2020 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 212 рубля за кг, что на 37% больше, чем в прошлом году. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на Единую межведомственную информационную систему (ЕМИСС).

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В январе 2020 года индекс потребительских цен на чеснок к соответствующему периоду прошлого года составил 137, зафиксировала ЕМИСС.

В свою очередь исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил газете, что урожай прошлого года был нормальным и объективных причин для повышения цен нет.

Аналитики связывают повышение спроса на чеснок с распространением нового коронавируса. Издание напоминает, что медики подтверждают возможность укрепления иммунитета с помощью чеснока, но рекомендуют потреблять его не более двух зубчиков в день.

Как сообщила "Известиям" начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко, обращений о повышении цен на чеснок еще не поступало. Служба может заняться решением вопроса только в том случае, если зафиксирует злоупотребления со стороны одного или нескольких участников рынка.