"Опора России" назвала оптимальную минимальную цену на пиво

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Объединение предпринимателей "Опора России" поддерживает предложение о введении в России минимальной розничной цены на пиво и считает ее оптимальным размером 70-75 рублей за литр. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета "Опоры России" по пивоваренной продукции и безалкогольным напиткам Игорь Хавский.

"Поддерживаем предложение и считаем, что диапазон должен быть где-то 70-75 рублей за литр продукта на полке", - сказал он.

Хавский пояснил, что данная стоимость рассчитывается, исходя из 25 рублей налогов на литр продукции, а также себестоимости сырья, затрат, связанных с производством, логистикой и наценкой магазина, в том числе упаковкой. "То есть себестоимость продукта у производителя варьируется от 35 до 50 рублей", - отметил он.

Согласно его данным, основной объем продаж пива ниже цены указанных 70-75 рублей за литр, как правило, приходится на очень крупных транснациональных производителей, которые пытаются сохранить свою долю рынка. Кроме того, зачастую по такой стоимости продается продукт с истекающим сроком годности. "И наконец, на весь алкоголь, кроме пива, существует минимальная цена, поэтому было бы корректно установить ее и на пиво, чтобы дать возможность небольшим предприятиям выживать", - заключил Хавский.

26 февраля стало известно о том, что Союз российских пивоваров направил в Минфин письмо с просьбой ввести минимальную розничную цену на пиво.