Путин: своевременный пересмотр потребительской корзины нужно закрепить в законе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Обязанности государства по своевременной индексации МРОТ и пересмотру потребительской корзины необходимо закрепить в законодательстве. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

С инициативой подумать над включением в основной закон положений о прожиточном минимуме и МРОТ, которые бы обеспечивали "достойный уровень жизни", в ходе встречи выступила член Совета Федерации Светлана Горячева. При этом она допустила закрепление подобных норм и в федеральном законодательстве.

"Скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины", - сказал Путин. В то же время глава государства затруднился с ответом на вопрос, можно ли более точно сформулировать указанные положения в Конституции.

По его мнению, формулировка "достойный уровень жизни" могла бы дать правительству возможность слишком широко ее трактовать. "Это все красиво звучит, просто это такая общая формулировка", - считает глава государства.