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Путин: своевременный пересмотр потребительской корзины нужно закрепить в законе

В федеральных законах надо прописать обязанность государства проводить соответствующие индексации, считает президент РФ
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Обязанности государства по своевременной индексации МРОТ и пересмотру потребительской корзины необходимо закрепить в законодательстве. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

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С инициативой подумать над включением в основной закон положений о прожиточном минимуме и МРОТ, которые бы обеспечивали "достойный уровень жизни", в ходе встречи выступила член Совета Федерации Светлана Горячева. При этом она допустила закрепление подобных норм и в федеральном законодательстве.

"Скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины", - сказал Путин. В то же время глава государства затруднился с ответом на вопрос, можно ли более точно сформулировать указанные положения в Конституции.

По его мнению, формулировка "достойный уровень жизни" могла бы дать правительству возможность слишком широко ее трактовать. "Это все красиво звучит, просто это такая общая формулировка", - считает глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГорячева, Светлана ПетровнаПредложения по изменениям в Конституции
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