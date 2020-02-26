20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Аэрофлот" фиксирует желание пассажиров сдать билеты в Италию, Южную Корею и Иран

Роспотребнадзор ранее рекомендовал воздержаться от посещения этих стран на фоне распространения коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" фиксирует желание пассажиров сдать билеты в Италию, Южную Корею и Иран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи на фоне распространения коронавируса в этих странах.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы фиксируем обращения пассажиров по вопросам возврата билетов в указанных направлениях, однако фактическое количество отказов можно определить только по фактической загрузке", - отметили в "Аэрофлоте".

Согласно последним официальным данным, число инфицированных в Италии превысило 370 человек, известно о 12 летальных исходах.

Локальная вспышка коронавируса в северной области Ломбардия в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет. Об отдельных случаях известно в Лигурии и Тоскане. В Риме известно о трех инфицированных - супружеской паре туристов из Китая и эвакуированном из Уханя итальянце. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы, ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом в стране. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано 19 летальных исходов.

Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее составляет 1261, зафиксировано 12 летальных исходов.

Теги
ИранИталияРоссияРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В "Нафтогазе" оценили добычу Россией газа в Крыму в 10,4 млрд куб. м с 2014 года
По утверждению компании, добыча снизилась с 2 млрд куб. м в 2014 году до около 1,5 млрд куб. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС