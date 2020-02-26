МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" фиксирует желание пассажиров сдать билеты в Италию, Южную Корею и Иран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи на фоне распространения коронавируса в этих странах.

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"Мы фиксируем обращения пассажиров по вопросам возврата билетов в указанных направлениях, однако фактическое количество отказов можно определить только по фактической загрузке", - отметили в "Аэрофлоте".

Согласно последним официальным данным, число инфицированных в Италии превысило 370 человек, известно о 12 летальных исходах.

Локальная вспышка коронавируса в северной области Ломбардия в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет. Об отдельных случаях известно в Лигурии и Тоскане. В Риме известно о трех инфицированных - супружеской паре туристов из Китая и эвакуированном из Уханя итальянце. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы, ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом в стране. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано 19 летальных исходов.

Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее составляет 1261, зафиксировано 12 летальных исходов.