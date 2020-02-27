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ВТБ восстановил работу мобильного приложения

В банке также сообщили, что делают все возможное для создания надежной IT-инфраструктуры, которая будет работать бесперебойно

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. IT-системы банка ВТБ работают в нормальном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Ранее в четверг в колл-центре банка сообщили, что клиенты ВТБ могли испытывать трудности при входе в мобильное приложение "ВТБ-Онлайн".

"Работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена в 19:30 мск. Приносим нашим клиентам извинения за возникшие сегодня неудобства", - сказали в пресс-службе.

В банке также подчеркнули, что делают все возможное для создания надежной IT-инфраструктуры, которая будет работать бесперебойно. "Это наша стратегическая цель. Мы проводим масштабную IT-трансформацию и стремимся к минимизации ее негативных последствий для клиентов, ценя их доверие к банку ВТБ", - добавили в банке.

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