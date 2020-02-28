Nikkei упал до самого низкого уровня с осени 2019 года

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Ключевой для Японии индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи в пятницу рухнул до самого низкого уровня с сентября прошлого года на фоне обеспокоенности инвесторов распространением нового коронавируса. В один из моментов торгов этот показатель упал на 4 п. п. до уровня ниже 21 тыс. пунктов.

Nikkei, отражающий цены на акции 225 ведущих японских корпораций, идет вниз вслед за отмеченным накануне резким падением показателей на всех основных фондовых площадках Северной Америки и стран Евросоюза.

В пятницу также идут вниз индексы основных биржевых площадок Восточной Азии. Nikkei, в частности, падает уже пятый рабочий день подряд.

"На бирже, - приводит информационное агентство Kyodo мнение аналитика Маки Савады из крупного инвестиционного банка Nomura Securities, - возникла цепная реакция лихорадочной продажи акций". Распространение коронавируса, отметила она, усиливает беспокойство по поводу сохранности глобальных производственных цепочек и возможного падения потребительского спроса в ведущих странах мира.