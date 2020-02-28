Forbes: пятеро богатейших россиян лишились $6 млрд за день из-за коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пятеро богатейших россиян за день потеряли в общей сложности почти $6,06 млрд из-за обвала на биржах, вызванного ситуацией с коронавирусом. Такие данные приводит в пятницу издание Forbes .

Эксперты Forbes подсчитали, что глава "Лукойла" Вагит Алекперов потерял $1,6 млрд, его состояние составило $22,5 млрд. Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин лишился $1,4 млрд, оставшись с $26 млрд, а состояние председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона сократилось на $1,2 млрд - до 22,5 млрд.

Владимир Лисин, владеющий Новолипецким металлургическим комбинатом, потерял $910 млн, и сейчас его состояние Forbes оценивает в $21,3 млрд. Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов за день лишился $948 млн. Его активы на данный момент издание оценило в $19,9 млрд

Снижение биржевых индексов из-за опасений относительно распространения коронавируса продолжается уже несколько дней. Значительно падают индексы как в Китае, где началась вспышка нового вируса, так и в соседних с ним странах, а также в США, России и Европе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.