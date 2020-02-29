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Распространение коронавируса нового типа

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд

По данным агентства, глава корпорации Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно понесли самые крупные потери
Билл Гейтс AP Photo/Samuel Habtab
Описание
Билл Гейтс
© AP Photo/Samuel Habtab

ТАСС, 29 февраля. Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

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По его данным, трое самых богатых людей мира: глава корпорации Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно понесли самые крупные потери. По оценкам агентства, их совокупное состояние снизилось примерно на $30 млрд.

Глава компании Tesla Илон Маск, занимающий 25-е место в рейтинге самых богатых людей планеты, потерял на этой неделе $9 млрд после падения стоимости акций компании.

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, текущая неделя стала для фондового рынка США самой неудачной с момента финансового кризиса 2008 года. Падение Dow Jones за неделю составило 12,4%, S&P 500 - 11,5%, Nasdaq - 10,5%. При этом котировки акций свыше 95% компаний, представленных в листинге S&P 500, снизились более чем на 10% по сравнению с достигнутыми ранее максимумами.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

Теги
Гейтс, БиллМаск, ИлонБезос, ДжеффриРаспространение коронавируса нового типа
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