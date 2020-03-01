Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

на что можно и нельзя тратить маткапитал

Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

В послании Федеральному собранию в январе 2020 года глава государства предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми.

Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей.

Как ранее отмечала в беседе с ТАСС вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, благодаря внесенным изменениям семьи получат возможность направить материнский капитал на решение вопросов первостепенной важности: строительство или реконструкцию жилых домов, в том числе на садовых земельных участках. Принятые новации, по ее словам, позволят значительно повысить доступность этой меры социальной поддержки. Как ожидается, в этом году более миллиона семей получат средства на первого и второго ребенка.

Согласно документу, срок выдачи сертификата сокращается с 15 до 5 дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Сократится и срок выдачи средств материнского капитала - с 30 до 10 дней. Устанавливается, что право на получение материнского капитала на первого ребенка распространяется и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.