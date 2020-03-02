Брюссель и Лондон начинают переговоры о торговых отношениях после Brexit

БРЮССЕЛЬ/ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания намерены в начале недели в Брюсселе приступить ко второй фазе переговоров по выходу Соединенного Королевства из ЕС. Если на первом этапе обсуждались условия, на которых Великобритания покинула сообщество, то на второй стадии, когда Brexit уже произошел, предстоит решить, как будут строиться отношения в первую очередь в вопросах торговли между Брюсселем и Лондоном, когда 31 декабря закончится переходный период.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС готов "строить тесные отношения амбициозного партнерства с Великобританией", что, по ее словам, "хорошо для людей и бизнеса". 25 февраля Совет ЕС по общим вопросам утвердил мандат ЕК на переговорах о будущих отношениях с Великобританией.

Будет трудно

В документе подчеркивается, что ЕС намерен установить с Великобританией зону свободной торговли без таможенных тарифов и квот, а также равные условия, обеспечивающие честную конкуренцию британскому и европейском бизнесу. Переговоры также должны заложить основы для новых отношений в сфере рыбной ловли на базе сохранения взаимного доступа к водам друг друга, а также развития партнерства в области цифровой торговли, интеллектуальной собственности, госзакупок, транспорта и энергетики.

Еврокомиссия ранее сообщала, что на втором этапе переговоры также будут поручены Мишелю Барнье, который вел их на первом этапе. Барнье предупредил, что дискуссия будет очень сложной, и подтвердил, что первый раунд начнется после 2 марта, а второй - в конце месяца в Лондоне. Переговоры должны завершиться к концу года.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Великобритания также продолжает платить свой взнос в бюджет сообщества, однако ее представители более не принимают участия в процессе принятия решений в Евросоюзе.

Красные линии Лондона

Свои приоритеты в преддверии переговоров представил и Лондон. Он предупредил, что если к июньской встрече высокого уровня прогресса на дискуссиях не предвидится, то Великобритания будет готова их прекратить и начать подготовку к торговле с ЕС с 1 января 2021 года по правилам Всемирной торговой организации, то есть с применением всех возможных тарифов.

В Соединенном Королевстве рассчитывают, что к лету контуры соглашения будут ясны и его можно будет заключить к сентябрю. Лондон также предупредил, что не согласится с тем, чтобы законы королевства были приведены в соответствие с законами ЕС и требованиями институтов сообщества, в том числе Европейского суда, или распространялись на британскую территорию. Британские власти намерены достичь с ЕС соглашения о свободной торговле наподобие того, которое у Евросоюза есть с Канадой. Договоренность по канадскому образцу позволяет осуществлять практически полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не распространяется на важный для Великобритании рынок услуг.

Не торговлей единой

Помимо торговых переговоров на дискуссиях в Брюсселе будет обсуждаться в целом сотрудничество королевства и ЕС. Ранее газета The Sunday Telegraph сообщила о том, что Лондон намерен с будущего года отказаться от соблюдения европейских законов о защите прав человека. По информации издания, британская сторона на переговорах откажется принимать те положения будущего торгового соглашения, которые требуют от Соединенного Королевства соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), вступившей в силу в 1953 году.

Газета указывает, что главы британского МИД и МВД Доминик Рааб и Прити Пател ранее выступали с критикой конвенции, указывая на то, что европейские судьи используют ее в своих интересах. Горячим сторонником отказа от обязательств Великобритании по ЕКПЧ выступает и главный советник премьер-министра Доминик Каммингс. Ранее он критиковал такие положения документа, как необходимость предоставлять право голоса заключенным или запрет на экстрадицию некоторых иностранных преступников.