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Распространение коронавируса нового типа

Кудрин считает, что влияние коронавируса на мировую экономику будет глубже предполагаемого

Председатель Счетной палаты отметил, что за последние дни цена на нефть уже опускалась ниже $50, в связи с чем Россия получит меньше нефтегазовых ресурсов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Последствия распространения коронавируса на мировую экономику будут глубже ранее предполагаемых. Об этом журналистам сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы РФ.

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"Я думаю, что сегодня в выступлении министра экономического развития [Максима Решетникова] также было сказано, что последствия от коронавируса скорее всего будут глубже, чем предполагалось до сих пор при прогнозировании российского бюджета. Сейчас мы буквально в последние дни имеем новые прогнозы - и ОЭСР, и других международных организаций, где сказано, что влияние на мировую экономику может быть до 0,4% снижения мирового ВВП, что соответственно на нас тоже повлияет", - отметил Кудрин.

По его словам, цена на нефть уже опускалась за последние дни ниже $50 за баррель, соответственно Россия получит меньше нефтегазовых ресурсов. Кроме того, снижение будет отмечаться в туризме, также ограничения могут затронуть международные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела свой ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году в сторону уменьшения на 0,5 процентных пункта (п. п.) - до 2,4% из-за распространения коронавируса.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичРешетников, Максим ГеннадьевичРаспространение коронавируса нового типа
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