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Распространение коронавируса нового типа

В Алжире из-за коронавируса перенесли международную нефтяную конференцию NAPEC 2020

Она должна была пройти в Оране с 15 по 18 марта

РАБАТ, 3 марта. /ТАСС/. Десятая международная нефтяная выставка-конференция NAPEC 2020 (North Africa Petroleum Exhibition & Conference), которая должна была пройти в Оране с 15 по 18 марта, перенесена в связи с распространением в мире коронавируса. Об этом сообщили в понедельник организаторы.

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"В связи с растущим распространением эпидемии коронавируса по всему миру, мы посчитали целесообразным отложить десятую по счету международную выставку-конференцию NAPEC 2020. Это делается по профилактическим причинам, учитывая нашу приверженность организовывать мероприятия в наилучших условиях безопасности для всех участников, а также с учетом авиационных ограничений и их последствий для поездок участников мероприятия", - цитирует коммюнике информационное агентство  Algerie Press Service.

"В связи со сложившимся положением дел, решено перенести это ежегодное мероприятие на период с 6 по 9 сентября 2020 года", - указали в оргкомитете. В NAPEC 2020 должны были принимать участие 650 специалистов нефтегазовой отрасли, представляющих нефтехимические компании из 45 стран.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

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АлжирРаспространение коронавируса нового типа
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