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Распространение коронавируса нового типа

В Марокко из-за коронавируса отменили Международную сельскохозяйственную выставку SIAM

Она должна была пройти с 14 по 19 апреля

РАБАТ, 3 марта. /ТАСС/. 15-я Международная сельскохозяйственная выставка SIAM, которая должна была пройти с 14 по 19 апреля 2020 года в марокканском городе Мекнесе, отменена в связи с распространением в мире коронавируса. Об этом сообщило в понедельник министерство сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов североафриканского королевства.

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"Такое решение является частью мер в сфере безопасности, связанных с эпидемией коронавируса, в соответствии с которыми рекомендуется ограничить проведение крупных мероприятий и массовых собраний", - указано в коммюнике, которое цитирует информационное агентство Maghreb Arabe Press.

В Международной сельскохозяйственной выставке SIAM традиционно принимают участие сотни крупных фирм, компаний и холдингов из разных стран мира, включая Россию. Мероприятие является местом встречи профессионалов для обсуждения перспективных проектов, обмена опытом и инновационными идеями.

В понедельник вечером министерство здравоохранения сообщило, что на территории Марокко зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный - марокканец, проживающий в Италии. Ранее 2 марта премьер-министр королевства Саад ад-Дин аль-Османи заявил, что "если в Марокко будет выявлен случай заражения коронавирусом, все крупные мероприятия, включая международные конференции, будут отменены".

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МароккоРаспространение коронавируса нового типа
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