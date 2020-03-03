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Ялтинский международный экономический форум переносят на поздний срок из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал перенос ЯМЭФ профилактической мерой, поскольку в форуме традиционно участвует много иностранных гостей
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© Максим Григорьев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Ялтинский международный экономический форум переносится с апреля на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Причина переноса форума - эпидемия коронавируса в мире", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

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Аксенов подчеркнул, что перенос форума является исключительно профилактической мерой, так как в ЯМЭФ традиционно принимает участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус.

Как сообщил Аксенов ТАСС, новые сроки проведения форума пока не определены. "Дата уточняется", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в этом году из-за угрозы распространения коронавируса будет перенесен Российский инвестиционный форум в Сочи.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4 тыс. 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРаспространение коронавируса нового типа
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