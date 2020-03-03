Россия продлевает на неопределенный срок запрет на ввоз экзотических животных из Китая

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор продлил на неопределенный срок запрет на ввоз в Россию экзотических животных из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом говорится в указании ведомства.

"В целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса 2019-nCoV временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), а также рыб и гидробионтов из КНР продлеваются на неопределенный срок до особого указания", - говорится в документе.