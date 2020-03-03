В Латвии хотят заблокировать "Яндекс.Такси"

РИГА, 3 марта. /ТАСС/. Латвийская государственная "Автотранспортная дирекция" обратилась к предприятиям, обеспечивающим услуги электронной связи, с просьбой заблокировать сайт и мобильное приложение поставщика таксомоторных услуг "Яндекс.Такси", поскольку данная компания продолжает оказывать услуги без регистрации. Об этом сообщило во вторник местное информационное агентство LETA со ссылкой на представителя дирекции Зану Плоне.

По ее словам, с 22 января платформы, оказывающие услуги на легковых автомобилях, должны быть зарегистрированы в "Автотранспортной дирекции", а те, кто этого не сделал, работать в Латвии не могут. "Контролирующие органы выяснили, что мобильное приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv продолжают оказывать услуги, несмотря на то, что у них нет регистрации", - сказала Плоне.

Как отмечает дирекция, предполагается, что сервис "Яндекс.Такси" будет заблокирован в течение нескольких дней, но сможет возобновить работу, как только пройдет регистрацию. "Автотранспортная дирекция" оценивает и других поставщиков услуг такого рода, и, возможно, последуют новые просьбы о блокировке.

Как сообщили в свою очередь ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Такси", компания работает в Латвии в штатном режиме и находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством. Там также подчеркнули, что контактируют с властями республики по этому техническому вопросу и ожидают, что руководство страны будет действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей.