Власти Франции реквизируют все запасы медицинских масок

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Все запасы медицинских масок во Франции будут реквизированы и переданы сотрудникам системы здравоохранения и тем, кого затронуло распространение коронавируса. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как убедился корреспондент ТАСС, лишь в одной из семи посещенных им аптек осталось 10 хирургических масок, которые даже после распоряжения главы государства и соответствующих указаний Минздрава можно было купить по €1 за штуку. В то же время продавцы предупреждают, что эти маски не защищают от коронавируса, но покупателей такие условности не останавливают. Еще в одной аптеке запасы плотных масок FFP2 остались, но "с этого момента" были зарезервированы для сотрудников системы здравоохранения, хотя еще утром в центре Парижа люди могли свободно приобрести их, если товар был в наличии.

В остальных аптеках запасы защитных масок иссякли, новые поставки ожидаются в течение недели. Один из продавцов уточнил, что на аптеку выписывают по 10 коробок, но не сказал, сколько в каждой масок. Другой продавец уточнил, что профессионалам средства защиты полагаются бесплатно, но для этого они должны быть членами Национальной коллегии врачей. Через нее у них есть возможность получить специальный купон, который они могут обменять на маски в аптеке.

Запасы антисептиков на спиртовой основе в центральных аптеках Парижа закончились еще на прошлой неделе. Сотрудники аптек оформили заказ на новые партии, но, как заявляют опрошенные корреспондентом ТАСС фармацевты, пока нет информации даже о примерных датах новых поставок.