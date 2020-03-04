Мантуров заявил об отсутствии ограничений по продаже медицинских масок в России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Никаких ограничений по продажам медицинских масок внутри России нет. Введенный правительством временный запрет на вывоз направлен на борьбу со спекулянтами, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. "Что касается аптечного сегмента - это ограничение именно по вывозу масок. Ограничений по продаже внутри страны нет", - сказал он.

Мантуров напомнил, что запрет на вывоз масок не касается гуманитарной помощи и масок для личного пользования.

"Правительство исходило из того, что сейчас сложилась нездоровая ситуация, связанная тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в том числе маски, которые затем вывозятся за рубеж. Мы приняли своевременное решение по ограничению вывоза",- сказал он.