"Уральские авиалинии" ввели возврат билетов из-за ситуации с коронавирусом

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" идет навстречу пассажирам и дает возможность вернуть деньги за авиабилеты, а также изменить направление или дату перелета. Акция действует на всех рейсах авиакомпании без ограничений по дате перелета и для любых тарифов, даже "невозвратных". Изменить дату или направление в авиабилетах, купленных в период с 8 марта по 15 апреля 2020, можно вплоть до окончания регистрации на рейс (за 40 минут до вылета и ранее) без сборов с доплатой до доступного тарифа. В случае возврата авиабилетов, приобретенных в этот период, будет взиматься только сбор за операцию возврата, равный 1 тыс. рублей за каждый билет, отказаться от полета и вернуть денежные средства за билет можно не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, акция введена в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее другая крупная российская авиакомпания S7 сообщила, что также разрешает пассажирам сдать авиабилеты, заплатив сбор в размере 1 тыс. рублей. В свою очередь лоукостер "Победа" на фоне ситуации с коронавирусом с 7 марта временно вводит возможность сдать уже купленные билеты за 499 рублей.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров - на 7% больше показателя 2018 года.