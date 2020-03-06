Биржевые индексы в Японии опустились до минимума за 6 месяцев из-за коронавируса

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Основные показатели Токийской фондовой биржи в пятницу упали почти на 3% - до самого низкого уровня за последние шесть месяцев - на фоне обеспокоенности инвесторов распространением нового коронавируса.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов опустился на 2,72% по сравнению с четвергом - до 20652,55 пункта. Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,92% - до 1471,46 пункта.

Показатели в Токио идут вниз вслед за рынками США и Европы, инвесторы по всему миру опасаются расширения негативного влияния на мировую экономику вспышки коронавируса. Помимо компаний, чей бизнес связан с Китаем, от снижения спроса и ограничения авиасообщения страдают отельные операторы, туристические компании и авиаперевозчики.

Курс иены продолжает укрепляться по отношению к доллару. Сейчас японская валюта торгуется на уровне ¥105,9 за $1. Примерно за неделю она укрепилась почти на ¥5.