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Распространение коронавируса нового типа

S&P Global понизило прогноз темпов роста ВВП КНР в 2020 году до 5% из-за коронавируса

Если Пекину удастся взять под контроль вспышку коронавируса в марте, темпы могу вырасти
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Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Темпы роста экономики Китая составят 5% в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом в пятницу говорится на сайте рейтингового агентство S&P Global.

По прогнозам агентства, в этом году экономика Китая вырастет на 5%, если Пекину удастся взять под контроль вспышку коронавируса в марте. Ранее агентство предполагало, что темпы роста ВВП страны достигнут 5,7%. Если пик распространения вируса наступил в феврале, то годовой рост экономики может составить 5,5%. Если пик наступит в апреле, то этот показатель составит лишь 4,4%. Если распространение коронавируса не возьмут под контроль, то негативные экономические последствия смогут развиться в геометрической прогрессии, сообщает агентство.

В 2021 году, по расчетам S&P Global, рост ВВП КНР вырастет до 6,4%.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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