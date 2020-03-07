Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Скоростные поезда начинают курсировать в субботу по маршруту Керчь (Республика Крым) - Анапа (Краснодарский край), который пролегает через Крымский мост. Ожидается, что они улучшат транспортное сообщение между двумя приморскими регионами и поспособствует росту туристического потока.

До сегодняшнего дня единственной альтернативой для поездки между Керчью и Анапой являлось автомобильное сообщение. По данным перевозчика - "Южной пригородной пассажирской компании", поезда по маршруту Керчь - Анапа - Керчь будут курсировать ежедневно утром и вечером, а в пятницу, в выходные и праздничные дни будет ходить дополнительный дневной состав. Время в пути составит два часа, стоимость билета от Керчи до Анапы - 439 рублей, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора "Южной пассажирской пригородной компании" Иван Шерстобоев.

По его словам, от Керчи до Тамани (Краснодарский край) можно будет доехать за 69 рублей, из Керчи до станции Юровский за 335,40 рублей. Проезд из Анапы до станции Юровский обойдется в 103,60 рублей. Стоимость поездки от Анапы до Тамани составит 370 рублей.

Он отметил, что билеты доступны к покупке в стационарных точках продаж и онлайн - на сайте компании-перевозчика ug-ppk.ru. Также на сайте можно ознакомиться с расписанием, адресами билетных касс, правилами перевоза багажа, информацией о предоставляемых льготах.

Перевозки будут осуществлять рельсовые автобусы РА-2. Этот вид транспорта впервые будет использоваться на полуострове. В каждый состав включены три вагона с 222 посадочными местами, общей вместимостью 590 мест. Юровский сообщил, что это современные составы с комфортабельными салонами, они оборудованы системами отопления и вентиляции, информационными табло, санитарными кабинами. Рельсовый автобус способен развивать скорость до 100 км/ч, что позволяет ему преодолевать расстояние от Керчи до Анапы за два часа с учетом остановок.

Единый курорт

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал запуск пригородных поездов толчком к развитию транспортного сообщения между двумя регионами. "Пассажирское сообщение налаживается, грузовое сообщение [по Крымскому мосту] летом будет. Все идет по плану, все развивается динамично. Я уверен, что туристический поток у нас увеличится благодаря таким транспортным решениям", - сказал Аксенов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова. Туристам путешествие на прямом поезде позволит избежать пробок и существенно сократить время в дороге.

Глава комитета по курортам, туризму и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк ранее сообщал ТАСС, что пригородное сообщение между регионами может быть востребованным в качестве туров выходного дня, когда можно на один-два дня из одного региона в другой посетить музеи, другие достопримечательности, отдохнуть на море.

О ж/д сообщении

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Пассажирское сообщение между Симферополем и Москвой, Севастополем и Санкт-Петербургом открылось в декабре 2019 года, а грузовых - в июне 2020 года, география маршрутов расширится уже весной.

Сейчас, по прогнозам, число пассажиров, прибывающих на пассажирских поездах на полуостров, составит в 2020 году порядка 3 млн человек, а к 2025 году может вырасти до 5 млн человек.