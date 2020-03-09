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Обвалом завершились торги в Токио

Ключевой для Японии индекс Nikkei потерял более 5%

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Обвалом котировок завершились в понедельник первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и общемирового снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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К завершению торговой сессии в 15:00 по местному времени (09:00 мск) ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, обрушился на 5,07% до отметки 19698,76 пункта, пробив психологически важный барьер в 20 тыс. пунктов впервые с января 2019 года. Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 5,61% - до 1388,97 пункта. Главными факторами мощного снижения стали продолжающееся в мире распространение коронавируса и новости о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Курс доллара к иене также серьезно ослаб, потеряв 2,91% и выйдя на отметку 102,71-102,72 иен за доллар. Укрепление курса японской иены невыгодно местным крупным компаниям и корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

Наибольшим падением отметились компании японской нефтяной отрасли. Так, акции корпорации Japan Petroleum Exploration обрушились на 12,69% до отметки в 1974 иен за ценную бумагу.

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Япония
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