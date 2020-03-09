Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились обвалом котировок

ШАНХАЙ, 9 марта. /ТАСС/. Серьезным падением основных индексов завершились первые на этой неделе торги на биржах материкового Китая на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно распространения по миру нового коронавируса и снижения цен на нефть.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов упал на 3,01%, до отметки 2943,29 пункта. В минусе оказались все "голубые фишки". Наибольшие потери понесли держатели активов компаний в таких секторах, как информационные технологии, стройматериалы и потребление, соответствующие сводные индексы упали на 6,90%, 4,07% и 4%. Значительные убытки зафиксированы также по активам, связанным с недвижимостью, промышленным производством, финансами и телекоммуникационными технологиями.

Снижением котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" обвалился на 4,09%, до 11108,55 пункта. Отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 упал к концу торгов на 3,42%.

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня с момента их открытия и до завершения в понедельник все время проходили в негативной зоне. Как пишет шанхайский информационный ресурс Shine, снижение деловой активности наблюдается на фоне ухода многих инвесторов в облигации и падения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия снизила свою официальную цену продажи этого энергоносителя. Серьезный спад котировок отмечен и на других азиатских площадках.