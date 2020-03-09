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Эксперт: обвал нефти будет носить краткосрочный характер

Заведующий лабораторией РАНХиГС Алексей Ведев считает, что ЦБ не придется повышать ставку или вводить ограничения на ликвидность

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Обвал нефтяных котировок, который повлек за собой ослабление рубля, будет носить краткосрочный характер, а власти не станут вводить ограничения, считает заведующий лабораторией РАНХиГС Алексей Ведев.

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По состоянию на 10:40 мск нефть марки Urals падает на 26,1%, до $31,95.

"Я думаю, что это истерика на рынке. Обвал, я думаю, что он краткосрочный. Как минимум, у Центрального банка России есть сутки, чтобы как-то определиться", - сказал Ведев ТАСС.

По мнению экономиста, ЦБ не придется повышать ставку или вводить ограничения на ликвидность.

"У меня такое ощущение, что это краткосрочная реакция, и рынки отыграются назад... Я бы не торопился повышать ставки или вообще какие-то действия предпринимать. России повезло, что у нас выходной", - сказал Ведев.

"Поэтому никаких ограничительных мер по ликвидности, либо повышение ставки - я думаю, что ничего этого предприниматься не будет", - добавил он.

Ведев добавил, что не рекомендует гражданам скупать валюту. "Покупать уж точно нет, я бы не рекомендовал", - сказал он.

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