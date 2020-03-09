Эксперт: меры ЦБ позволят сдержать курс рубля в интервале 70-75 рубля за доллар

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Решение Банка России о приостановке на 30 дней покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила позволят сдержать курс рубля в интервале 70-75 рублей за доллар США, если цены на нефть не продолжат снижаться. Такую оценку высказала в понедельник ТАСС главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"По моим оценкам, при цене нефти $35 за баррель равновесный курс рубля составляет около 75 рублей за доллар. Решение ЦБ поможет курсу остаться в интервале 70-75 рублей за доллар, если цены на нефть не пойдут ниже", - сообщила она.

В свою очередь главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович допускает, что текущие меры регулятора могут быть недостаточными для предотвращения дальнейшего ослабления курса.

"В условиях столь высокой рыночной нестабильности и эмоционального напряжения на рынке меры ЦБ по приостановке закупки валюты могут оказать недостаточными для сдерживания рублевого ослабления", - сообщил ТАСС Покатович.

При этом, по его мнению, при текущей конъюнктуре мировой экономики с учетом действия вирусного фактора нефть может продолжить снижение в широком диапазоне $25-35. Рубль к доллару в этих условиях может двигаться до 75 и ниже.

При этом Покатович отмечает, что российские рынки - как фондовые, так и долговые - могут испытать значительное снижение, в результате чего может начаться значительный отток капитала из российских активов.

Меры ЦБ

В понедельник рубль по отношению к доллару и евро продолжил падение на новостях о том, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до $31,02 за баррель.

На фоне ослабления рубля Банк России объявил о решении приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке в течение марта текущего года.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что ЦБ РФ следит за ситуацией на финансовом рынке и готов использовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности на финансовых рынках.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже определенного уровня, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.