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Распространение коронавируса нового типа

Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом

Глава ведомства Брюно Ле Мэр сообщил, что 16 марта пройдет встреча министров финансов зоны евро

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Европейские страны нуждаются в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса. Об этом заявил в понедельник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

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"Европа, столкнувшаяся с этим кризисом, должна в полной степени действовать ответственно, - сказал он. - Я ожидаю от Европы сильного, серьезного и скоординированного ответа на возможный экономический кризис, который может последовать за эпидемиологическим кризисом".

Ле Мэр отметил, что "16 марта состоится встреча министров финансов зоны евро". "Мы должны поработать над планом перезагрузки. Я предложу серию мер, чтобы определить этот план, который позволит возродить экономику", - сказал министр.

Он сообщил, что "французские предприниматели уже почувствовали на себе последствия распространения коронавируса". "Влияние коронавируса на рост экономики Франции будет в 2020 году серьезным", - предупредил министр.

При этом он подчеркнул, что Франция "должна извлечь уроки из этой ситуации, в частности уменьшить свою зависимость от Китая по ряду стратегических секторов". "Необходимо усилить наш суверенитет в автомобильном секторе, в области здравоохранения", - отметил Ле Мэр.

Теги
ФранцияЛе Мэр, БрюноРаспространение коронавируса нового типа
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