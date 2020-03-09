Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Европейские страны нуждаются в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса. Об этом заявил в понедельник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter .

"Европа, столкнувшаяся с этим кризисом, должна в полной степени действовать ответственно, - сказал он. - Я ожидаю от Европы сильного, серьезного и скоординированного ответа на возможный экономический кризис, который может последовать за эпидемиологическим кризисом".

Ле Мэр отметил, что "16 марта состоится встреча министров финансов зоны евро". "Мы должны поработать над планом перезагрузки. Я предложу серию мер, чтобы определить этот план, который позволит возродить экономику", - сказал министр.

Он сообщил, что "французские предприниматели уже почувствовали на себе последствия распространения коронавируса". "Влияние коронавируса на рост экономики Франции будет в 2020 году серьезным", - предупредил министр.

При этом он подчеркнул, что Франция "должна извлечь уроки из этой ситуации, в частности уменьшить свою зависимость от Китая по ряду стратегических секторов". "Необходимо усилить наш суверенитет в автомобильном секторе, в области здравоохранения", - отметил Ле Мэр.