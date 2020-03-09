Падением индекса Hang Seng на 4,2% завершились торги в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в понедельник завершились обвалом котировок - крупнейшим за последние два года. Индекс Hang Seng рухнул на 1106 пунктов (4,23%) и остановился на значении 25040, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательная динамика охватила все без исключения "голубые фишки". Инвесторы сбрасывали акции по всем секторам на фоне резкого удешевления нефти и роста неопределенности в мировой экономике из-за распространения коронавируса.

Наибольшие потери отмечены в нефтедобывающем секторе. На 9,63% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. На 17,23% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).

Серьезные убытки несут держатели активов, связанных с металлами, высокими технологиями, игорным бизнесом в Макао. На 11% упала стоимость акций российского алюминиевого гиганта "Русал" - до 3,3 гонконгского доллара за бумагу.

Пессимизм по поводу распространения нового коронавируса и провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ в Вене обрушил биржевые индикаторы по всей Азии - от Индии и КНР до Кореи и Японии. Падение на рынке Австралии превысило 7,3%, в Сингапуре - 6%.

По мнению экспертов, резкое снижение мировых цен на нефть стало причиной массовой распродажи акций на азиатских фондовых рынках. "Рынок шокирован обещанием Саудовской Аравии наращивать добычу нефти. Обвал цен на нефть спровоцировал дальнейшую распродажу активов других классов", - отметил гонконгский аналитик из финансовой компании Atta Capital Алан Ли. Большинство эксперты склонны полагать, что волатильность на рынках в ближайшее время продолжится.