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Лукашенко указал на важность развития электротранспорта в условиях снижения цен на нефть

Президент Белоруссии отметил, что в ближайшие два дня введут в строй два новых блока строящейся в республике АЭС

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в условиях неопределенности с ценой на нефть в мире возникла насущная необходимость развития электротранспорта в стране. Об этом он заявил в понедельник на совещании с руководством Совета министров.

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На совещании президенту внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей. "Это [развитие электротранспорта] - не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", - приводит слова президента агентство БелТА.

По словам Лукашенко, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса, а в условиях "неопределенности с ценой на нефть и соответственно на топливо, электротранспорт обладает колоссальным потенциалом". "Страны, такие, как мы, экспортно ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов [природных ископаемых], давно сориентировались на электротранспорт. А нам и сам бог велел", - заявил белорусский лидер.

По его словам, в ближайшие два дня вводятся в строй два новых блока строящейся в республике атомной электростанции. "Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам", - подчеркнул глава государства.

"Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, - сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге", - сказал Лукашенко.

Планы по электроэнергетике

Лукашенко отметил, что ранее на личном примере демонстрировал возможности электромобиля. Он также напомнил о поручении Национальной академии наук по созданию отечественного электромобиля.

Ранее президент потребовал от правительства выработать план по расширению сфер использования электроэнергии с учетом предстоящего, как ожидается в 2020 году, ввода в строй Белорусской АЭС. Так, в республике в частности была разработана программа развития электротранспорта. Согласно документу, к 2025 году в стране будет построено 262 зарядные станции. Кроме того, в проекте говорилось о стимулировании граждан на приобретение электромобилей и о необходимости перехода на строительство жилья с использованием электроэнергии для отопления.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 23,4% и достигла уровня $34,66 за баррель. При этом на пике снижения цена нефти опускалась до $31,02, что на 31,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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