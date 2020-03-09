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Бумаги крупнейших российских ретейлеров на бирже в Лондоне упали на 10-29%

Индекс Лондонской фондовой биржи упал на 8,8% после открытия торгов

ТАСС, 9 марта.  Котировки глобальных депозитарных расписок крупнейших российских ретейлеров "Магнит", "Лента" и X5 Retail Group на открытии торгов лондонской биржи упали на 10-29%, свидетельствуют данные торговой площадки.

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В частности, бумаги "Магнита" опустились на 18,9%, до $8,14 за расписки, следует из данных торгов на 12:05 мск. Расписки X5 Retail Group снижались на 22% и торговались по $23 за бумагу, а "Ленты" - упали до отметки $2,01, что на 10,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В свою очередь, индекс Лондонской фондовой биржи упал на 8,8% после открытия торгов в понедельник на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 20%, до отметки в $36,21 за баррель. На пике снижения цена нефти опускалась до $31,02, что на 31,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть падают на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за распространения в мире коронавируса нового типа.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

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