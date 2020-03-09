Банк Франции снизил прогноз экономического развития страны на I квартал до 0,1% ВВП

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Банк Франции объявил о понижении прогноза экономического развития страны на первый квартал этого года с 0,3% до 0,1% ВВП в связи с распространением нового коронавируса.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"Нынешняя ситуация заставляет нас понизить показатель развития экономики до плюс 0,1% [ВВП] по первому кварталу 2020 года", - говорится в заявлении банка на его сайте.

"Производственная деятельность может сильно пострадать в условиях распространения коронавируса", причем в условиях, когда показатели экономического развития в феврале уже оказались ниже ожидаемых, отмечают эксперты Банка Франции.

Ежемесячный опрос бизнесменов и предпринимателей, проведенный банком, показал, что большинство из них ожидают снижения экономического производства и деятельности сферы услуг во Франции в марте. "Этот первый в нынешнем году опрос 8,5 тыс. владельцев компаний и предприятий указывает на существование сильного контраста между уже имеющимися производственными показателями [за январь-февраль] и той сильной атмосферой неопределенности, которая касается дальнейшего производства товаров и услуг в условиях распространения коронавируса", - приводит Agence France-Presse слова президента центробанка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо.

Как считают эксперты Банка Франции, в промышленности снижение активности будет особенно заметным в автомобилестроении, производстве электрооборудования и электронной техники, в фармацевтической отрасли. В сфере услуг наиболее пострадают гостинично-ресторанный сектор, транспорт и сфера временной трудовой деятельности.

Основное негативное воздействие на экономику будет связано с недопоставками товаров, деталей, комплектующих и сырья из Китая. Вторым фактором является снижение производственной деятельности на фоне распространения коронавируса на Францию. Эксперты прогнозируют, что во Франции произойдет снижение потребления, обусловленное тем, что распространение коронавируса негативно скажется на мобильности части населения. Банк отмечает, что ситуация в других европейских странах, в первую очередь в Италии, уже развивается по аналогичному сценарию.