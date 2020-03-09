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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Доллар на Forex торгуется на уровне 74,84 рубля

Курс евро установился на уровне 85,45 рубля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Курс рубля на международном рынке Forex по состоянию на 14:00 мск снизился по отношению к доллару на 9,2%, до 74,84 рубля, по отношению к евро - на 10,6%, до 85,45 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

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В свою очередь, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала до $35,2 за баррель, что на 22,24% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. На пике снижения цена нефти этого сорта опускалась до $31,02 за баррель (-31,5%).

Цена нефти марки WTI торговалась на уровне $31,73 за баррель (-23,1%). При этом минимальная цена текущих торгов составляла $27,34 за баррель (-33,8%).

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

 

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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