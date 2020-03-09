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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Bloomberg: "Роснефть" может увеличить добычу нефти с апреля

Компания может за одну - две недели нарастить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки

ТАСС, 9 марта. Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.

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Агентство отмечает, что с 1 апреля (когда закончится действие сделки ОПЕК+) компания будет наращивать добычу нефти в соответствии со своими целями развития.

Как пишет Bloomberg, "Роснефть" может за одну - две недели нарастить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом в компании готовы к разным рыночным сценариям.

ТАСС пока не располагает комментарием "Роснефти".

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5%, и превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась более чем на 40% - до $31,02 за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке 35,2 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряла почти 50% и торговалась на уровне $27,59 за баррель. Позднее и WTI немного отыграла потери и вернулась к уровню $31,73 за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

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РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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