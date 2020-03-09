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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперт прогнозирует рост цен на авто в России из-за падения нефти

Аналитики "Автонета" сообщили, что цены могут вырасти на 10%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Цены на автомобили в России могут вырасти на 10% на фоне снижения стоимости нефти и ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

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По данным аналитиков "Автонета", предпосылки к росту цен на автомобили наблюдались и ранее, однако новые факторы усугубят ситуацию.

"Причин (роста цен - прим. ТАСС) несколько. Первое - это утильсбор. Он даст рост минимум на 2-3%. Официальная инфляция составит около 4-5%, поэтому повышение составит 6-8%. Если к этим причинам добавить непонятную ситуацию с ценой на нефть и с коронавирусом, то прогнозировать цену невозможно. Эта неопределенность даст рост еще на 3-4%. Поэтому в общем сложности цена на автомобили в РФ при снижении спроса может вырасти на 10%", - передал данные аналитиков Федосеев.

Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в 2019 г. снизились на 2,3% по сравнению с 2018 г., до 1,76 млн шт. АЕБ ожидает падения продаж на российском рынке в 2020 г. на 2,1%, до 1,72 млн штук.

Ситуация на рынке

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5%, и превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась более чем на 40% - до 31,02 доллара за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке 35,2 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряла почти 50% и торговалась на уровне 27,59 доллара за баррель. Позднее и WTI немного отыграла потери и вернулась к уровню 31,73 доллара за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

НТИ "Автонет"

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г. Программа состоит из одиннадцати направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа. Организация является ведущим участником проекта по созданию телематической платформы "Автодата".

Теги
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