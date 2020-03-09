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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Ценные бумаги российских компаний немного отыграли падение на бирже в Лондоне

Так, бумаги "Лукойла" снижаются на 19,7%, "Роснефти" - на 20,5%, а "Газпрома" - на 16,7%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Котировки ценных бумаг российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, немного восстановили свои позиции после обвала на открытии сессии в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

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Так, бумаги "Лукойла" по состоянию на 14:45 мск снижаются на 19,7%, "Роснефти" - на 20,5%, "Газпрома" - на 16,7%, а "Новатэка - на 19,8%.

Котировки ценных бумаг горнодобывающих компаний также не сильно отыгрывают свое падение. Акции "Норильского никеля" опускаются на 11,8%, Evraz - на 12,1%, Polymetal - на 2,8%.

Ценные бумаги Сбербанка теряются в цене 18%, ВТБ - 12,6%.

Акции таких российских ретейлеров, как "Магнит", "Лента" и X5 Retail Group снижаются на 11,5-18,5%.

Обвал акций российских компаний происходит на фоне снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 21,7%, до отметки в $35,46 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Источник: российские нефтяники предполагали падение котировок нефти
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