Эксперты: ценовая война на рынке нефти может опустить стоимость Brent ниже $30 за баррель

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Обвал нефтяных котировок, которым открылись торги в понедельник, может продолжиться, если Саудовская Аравия и Россия нарастят добычу после марта, тем самым открыв ценовое противостояние, считают опрошенные ТАСС эксперты. На этом фоне цены могут протестировать минимумы 2016 года, когда Brent опускался до $28 за баррель, говорят они.

Черный понедельник

Утро понедельника 9 марта, который по случаю празднования Международного женского дня в России является выходным, принесло россиянам нерадостную весть. Ночью цена нефти на Лондонской бирже обвалилась более чем на 30% с закрытия торгов в пятницу, опустившись в моменте до $31 за баррель. В течение дня падение несколько скорректировалось, и к обеду понедельника цена нефти поднялась до $35 за баррель. Курс рубля по отношению к доллару на этом фоне опустился до 75 рублей.

Поводом для обрушения котировок стал исход заседания стран ОПЕК+ в пятницу, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сокращения добычи нефти после марта. Глава Минэнерго Александр Новак, комментируя журналистам результаты переговоров, сказал, что в апреле уже ничто больше не ограничивает производственные планы добывающих стран. Саудовская Аравия на следующий день по версии агентства Блумберг объявила ценовую войну России, снизив отпускные цены на нефть для Азии и Европы на $6-8 за баррель. Кроме того, источники агентства сообщали, что королевство может нарастить добычу в апреле сверх 10 млн баррелей в сутки (б/с) и даже до 12 млн б/c.

На этом фоне один из крупнейших инвестбанков, Goldman Sachs, предположил, что нефть может опуститься и до $20 за баррель. "Goldman Sachs, как правило, не выдает хайповых прогнозов. Они сначала открывают позиции, а потом уже озвучивают мнение", - комментирует вероятность развития такого сценария аналитик "Финама" Сергей Дрозов.

"Если будет ценовая война, то может быть что угодно. Сейчас и так избыток предложения из-за падения спроса в Китае, плюс Россия потенциально может увеличить добычу и остальные страны ОПЕК", - рассуждает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, переизбыток предложения на рынке нефти в этом случае может оказаться даже существеннее, чем это было в начале 2016 года, когда цена Brent опускалась до $28 за баррель.

Падение котировок до $20 за баррель - это очень пессимистичный сценарий, успокаивает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. При таком уровне цен никому из производителей нефти не будет комфортно, говорит он. По мнению эксперта, среднегодовая цена может закрепиться в диапазоне $30-40 за баррель при умеренно пессимистичном развитии событий.

Brent по $33 за баррель - это, скорее всего, минимальная цена для второго квартала, полагает глава отдела сырьевых рынков банка ING Уоррен Паттерсон. Во втором полугодии среднегодовое значение может подняться до $40 и $45 за баррель, полагает он.

Победим ли сланец?

Если развал соглашения ОПЕК+ был сделан с расчетом на то, чтобы досадить сланцевым компаниям из США, то это очень рискованный маневр, полагает Танурков. "Может и высидим какую-то часть компаний, но это произойдет не моментально. Плюс есть довольно большое количество сланцевых компаний, у которых достаточно низкие издержки, они все равно будут продавать. К тому же почти все они хеджируют риски от падения цен нефти на несколько лет вперед", - рассуждает он.

"Когда ОПЕК пытался убрать с рынка сланцевых производителей в последний раз, нефтяная промышленность США пришла в норму сильнее и эффективнее, чем раньше", - напоминает Паттерсон. Какой-то эффект на американскую отрасль падение цен вероятно окажет, так как многие компании сильно закредитованы, рассуждает аналитик Раффайзенбанка Андрей Полищук. "Но их добыча вернется на рынок, как только цены вырастут. Вопрос в том, как долго мы сможем держать столь низкую цену? Год - два? Десять лет?", - спрашивает он.

Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун оценил потери России от срыва сделки с ОПЕК в $100-150 млн в день. По его словам, прогнозировать дальнейшее падение цен на фоне развития ситуации с коронавирусом и замедлением роста спроса, сложно. Официальных комментариев от российских властей о происходящем на рынке нефти пока не звучало.