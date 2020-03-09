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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты не видят признаков девальвации рубля

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова считает, что идет не девальвация рубля ,а подстройка курса под новую ситуацию на мировых сырьевых рынках

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Девальвации рубля сейчас не происходит, курс российской валюты подстраивается под новую ситуацию на мировых сырьевых рынках, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Утром рубль резко подешевел к доллару и евро на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Так, американская валюта подорожала до 75 рублей, а европейская - до 85 рублей впервые с 2016 года. Нефть марки Brent в моменте опускалась до $31 за баррель.

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"При цене $30 за баррель, фундаментальное значение [курса доллара] - около 77 рублей. Мы видим, что Минфин собирается продавать валюту. Это значит, что они пытаются заякорить рынок около 75, даже если будет немножко ниже. У нас сейчас идет не девальвация рубля, не то, что какой-то кризис, связанный с российской экономикой, у нас идет подстройка курса под новую ситуацию на мировых сырьевых рынках. Если цены на нефть завтра вернутся на значение $40 [за баррель], то соответственно, рубль с 77 уйдет на 72", - считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

По ее словам, снижение цены на нефть на $10 за баррель дает ослабление курса на пять рублей к доллару.

По мнению Орловой, ситуация с ценами на нефть может ускорить инфляцию. С ней соглашается директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. По его мнению, инфляция при текущих вводных данных будет находиться в диапазоне 4,5-5% в годовом выражении.

Нефть и коронавирус

Аналитик ИК "Регион" отмечает, что ситуация с ценами на нефть ослабляет последствия эпидемии коронавируса. "Низкие цены на нефть смягчают последствия вирусного кризиса в мире, наш бюджет станет дефицитным в пределах 2-3% ВВП. Придется спасать региональные бюджеты из-за просадки по налогу на прибыль, спасать бизнес: стройку, туризм, транспорт. В принципе, пока нет статистики, трудно говорить, насколько глубоко мировая экономика просядет. Но есть ощущение, что нефть опустилась с "запасом" и при улучшении ситуации в Китае может скорректироваться чуть вверх", - считает он.

При этом Орлова из Альфа-банка добавляет, что ситуация с нефтью нивелирует эффект эпидемии коронавируса только для определенных стран, например, для Китая.

"Для других стран - она может усугубить ситуацию, для таких как США, потому что в США от снижения цены на нефть будет снижаться доходность предприятий, добывающих сланцевую нефть. По большому счету, эти два события имеют разнонаправленное воздействие на экономики разных стран", - отмечает она.

 

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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