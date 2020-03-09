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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Фондовые торги в США открылись падением индексов на фоне снижения цен на нефть

Так, индекс Dow Jones упал на 6,91%, а индекс S&P 500 потерял 6,67%

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Торги на фондовом рынке в США открылись в понедельник падением основных котировок в свете значительного снижения стоимости нефти и опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones упал на 1786,88 пункта (6,91%) и установился на отметке 24077,9 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 198,34 пункта (6,67%) и оказался на отметке 2774,03 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 615,75 пункта (7,18%), до 7959,87 пункта.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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