Фондовые торги в США открылись падением индексов на фоне снижения цен на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Торги на фондовом рынке в США открылись в понедельник падением основных котировок в свете значительного снижения стоимости нефти и опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones упал на 1786,88 пункта (6,91%) и установился на отметке 24077,9 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 198,34 пункта (6,67%) и оказался на отметке 2774,03 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 615,75 пункта (7,18%), до 7959,87 пункта.