{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Ценные бумаги российских компаний теряют более 10% на торгах в США

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи, бумаги Veon упали на 17%, "Мечела" - на 13%, "Яндекса" - на 12,4%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ценные бумаги российских компаний снижаются более чем на 10% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7% и приостановки торгов.

На эту тему
Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

Согласно данным биржи, бумаги Veon 17%, "Мечела" - 13%, "Яндекса" - 12,4%, МТС и Qiwi - 11%.

Торги на фондовой бирже в США в понедельник были приостановлены на 15 минут из-за падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%. После возобновления торгов ключевые индексы продолжили снижение в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса и снижения стоимости нефти. В случае падения индекса S&P 500 на 13% торги будут вновь приостановлены на 15 минут. Если индекс потеряет 20%, торги будут прекращены на весь день.

 

Теги
СШАРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС