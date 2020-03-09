Ценные бумаги российских компаний теряют более 10% на торгах в США

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ценные бумаги российских компаний снижаются более чем на 10% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7% и приостановки торгов.

Согласно данным биржи, бумаги Veon 17%, "Мечела" - 13%, "Яндекса" - 12,4%, МТС и Qiwi - 11%.

Торги на фондовой бирже в США в понедельник были приостановлены на 15 минут из-за падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%. После возобновления торгов ключевые индексы продолжили снижение в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса и снижения стоимости нефти. В случае падения индекса S&P 500 на 13% торги будут вновь приостановлены на 15 минут. Если индекс потеряет 20%, торги будут прекращены на весь день.