Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сценарий выхода России из соглашения по ограничению добычи ОПЕК+ прорабатывался, текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза. Об этом в понедельник сообщил министр энергетики Александр Новак во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении камбина со ссылкой на слова Новака.

Министр подчеркнул, что нефтяную отрасль России отличает высокая финансовая прочность и конкурентоспособность, поэтому она будет оставаться конкурентоспособной даже при низких ценах на нефть.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", - добавил он.

Решение ОПЕК

Новак добавил, что именно ОПЕК принял решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка. При этом организация отвергла предложение России продлить соглашение ОПЕК+ на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы оценить ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику.

"Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка", - говорится в сообщении.