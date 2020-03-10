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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Аргентинская биржа упала почти на 14%

При этом курс песо по отношению к доллару не изменился

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 марта. /ТАСС/. Аргентинский биржевой индекс Merval в понедельник упал на 13,7% до 31 379,9 пункта. Сильнее всего упали акции государственной нефтегазовой компании YPF (-23,86%).

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Курс песо по отношению к доллару с пятницы не изменился. Крупнейший банк Аргентины Banco Nacion оценивает американскую валюту в 64 песо.

Падение Merval стало самым резким после обвала на 38% в августе прошлого года, последовавшего за прошедшими в стране первичными выборами, на которых победил левоцентрист Альберто Фернандес. На состоявшихся в октябре президентских выборах он опередил действующего на тот момент главу государства Маурисио Макри.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. В декабре 2019 года правительство допустило дефолт по долларовым казначейским векселям, отложив выплаты кредиторам до конца августа 2020-го.

Теги
АргентинаМакри, МаурисиоФернандес, АльбертоСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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