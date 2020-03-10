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Распространение коронавируса нового типа

Мнучин: для экономики США ситуация с коронавирусом не похожа на финансовый кризис

По словам американского министра финансов, "президент США Дональд Трамп на 100% привержен предоставлению всех необходимых инструментов для того, чтобы экономика через год была в очень хорошем состоянии"

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Последствия нового коронавируса для экономики Соединенных Штатов не похожи на финансовый кризис. Такое мнение выразил в понедельник американский министр финансов Стивен Мнучин, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме.

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"Президент [США Дональд Трамп] на 100% привержен предоставлению всех необходимых инструментов для того, чтобы экономика через год была в очень хорошем состоянии, это не как финансовый кризис, когда не видно конца. Речь идет о предоставлении необходимых инструментов, о ликвидности, чтобы преодолеть следующие несколько месяцев", - сказал глава Минфина, отвечая на вопрос о возможности рецессии в экономике США.

"Сегодня на нефтяном рынке происходили беспрецедентные события, мы видели реакцию на более чем 20-процентное падение. Очевидно, это было основной причиной того, что происходило на фондовой бирже", - добавил он.

Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник к концу торгов снизился на 2013,76 пункта (7,79%) и остановился на отметке 23851,02 пункта. Это его самое значительное сокращение с октября 2008 года. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 225,81 пункта (7,60%) и оказался на отметке 2746,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта (7,92%), до 7950,68 пункта. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

Еще до закрытия торгов Трамп написал на своей странице в Twitter, что падение на фондовых рынках стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций в "лживых СМИ". Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако против этого выступили Россия и Казахстан.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

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СШАМнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
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