Индекс Лондонской биржи открылся ростом после сильнейшего падения 9 марта

По состоянию на 09:00 (12:00 мск) индекс, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, растет на 2,41%, до 6109 пунктов, свидетельствуют данные, приведенные на сайте биржи. Более широкий индекс FTSE-250 подрастает на 2,61%, до 18004 пунктов.

В понедельник игроки массово распродавали ценные бумаги, реагируя таким образом на провал проходивших в Вене переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Индекс упал на 7,7%, пробив уровень в 6 тыс. пунктов, что стало самым низким показателем с 2016 года. Британские компании совокупно подешевели примерно на £150 млрд ($195 млрд).

Активнее всего во вторник растут в цене акции авиакомпаний. Бумаги международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входят авиакомпании British Airways и Iberia, растут на 7,42%, бюджетного авиаперевозчика EasyJet - на 8,51%, туристического оператора TUI - на 7,33%. Компенсируют понесенные в понедельник потери и компании нефтяного и горнодобывающего секторов: Royal Dutch Shell (5,69%), Rio Tinto (6,36%), Anglo American (5,47%), BHP Group (5,33%).