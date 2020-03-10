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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Индекс Лондонской биржи открылся ростом после сильнейшего падения 9 марта

Этот обвал стал самым большим с момента мирового финансового кризиса 2008 года

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 во вторник открылся ростом котировок, частично отыгрывая падение понедельника, ставшее самым большим с момента мирового финансового кризиса 2008 года.

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По состоянию на 09:00 (12:00 мск) индекс, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, растет на 2,41%, до 6109 пунктов, свидетельствуют данные, приведенные на сайте биржи. Более широкий индекс FTSE-250 подрастает на 2,61%, до 18004 пунктов.

В понедельник игроки массово распродавали ценные бумаги, реагируя таким образом на провал проходивших в Вене переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Индекс упал на 7,7%, пробив уровень в 6 тыс. пунктов, что стало самым низким показателем с 2016 года. Британские компании совокупно подешевели примерно на £150 млрд ($195 млрд).

Активнее всего во вторник растут в цене акции авиакомпаний. Бумаги международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входят авиакомпании British Airways и Iberia, растут на 7,42%, бюджетного авиаперевозчика EasyJet - на 8,51%, туристического оператора TUI - на 7,33%. Компенсируют понесенные в понедельник потери и компании нефтяного и горнодобывающего секторов: Royal Dutch Shell (5,69%), Rio Tinto (6,36%), Anglo American (5,47%), BHP Group (5,33%).

Теги
ВеликобританияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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