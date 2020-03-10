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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Минфин приостановил проведение аукционов по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынке

В ведомстве отметили, что делают это для избежания избыточного давления на долговой рынок

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ приостановило проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.

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"Минфин России информирует, что в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении аукционов ОФЗ будет сообщено дополнительно", - сообщает Минфин.

В понедельник, 9 марта, министерство сообщило о готовности сократить заимствования, чтобы не оказывать дополнительное давление на рынок в условиях высокой волатильности. Минфин отмечал, что решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры для содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.

При этом, сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета, в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета, отмечали в Минфине.

Объем средств Федерального казначейства на счетах в ЦБ России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов), а также на счетах в банках и в размещении по операциям РЕРО по состоянию на 1 марта 2020 года составлял 4,2 трлн рублей. По информации Минфина, чтобы компенсировать сокращение объемов размещения ОФЗ, будут использованы дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые могут быть получены в случае ослабления курса рубля ниже прогнозного уровня (65,7 рубля за доллар).

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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