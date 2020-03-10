ЦБ повысил курс доллара на 11 марта до 72,02 рубля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 11 марта официальный курс доллара на уровне 72,0208 рубля, что на четыре рубля 50 копеек выше предыдущего показателя.

На эту тему

Официальный курс евро повышен на шесть рублей две копейки, до 81,8588 рубля.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене.

Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей.