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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

ЦБ повысил курс доллара на 11 марта до 72,02 рубля

Официальный курс евро повышен до 81,8588 рубля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 11 марта официальный курс доллара на уровне 72,0208 рубля, что на четыре рубля 50 копеек выше предыдущего показателя.

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Официальный курс евро повышен на шесть рублей две копейки, до 81,8588 рубля.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене.

Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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