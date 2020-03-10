Фондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 816,36 пункта (3,42%) и установился на отметке 24 667,38 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 93,81 пункта (3,42%) и оказался на отметке 2840,37 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 288,22 пункта (3,63%), до 8238,90 пункта.

В понедельник по итогам торгов Dow Jones снизился почти на 7,8%, S&P 500 - на 7,6%, а Nasdaq - на 7,9%. Это худшие результаты для индексов с 2008 года.

"Сегодня имеет место мощное восстановление, если оно продолжится, это не будет означать, что волатильность кончилась и худшее позади", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика Грэга Макбрайда из американской финансовой компании Bankrate. "Вероятнее, инвесторы будут ожидать продолжения скачков и падений, пока не будет больше ясности относительно коронавируса", - добавил он.