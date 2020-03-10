ЦБ сможет оставить себе 300 млрд рублей от продажи акций Сбербанка вместо 700 млрд

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. ЦБ сможет удержать 300 млрд рублей из дохода от продажи акций Сбербанка вместо ранее предполагавшихся 700 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"О сумме, которая остается в распоряжении Банка России: этими поправками в законопроект [о продаже акций Сбербанка] предлагается уточнить сумму - не 700 млрд рублей, а 300 млрд рублей, и ввести дополнительную компоненту в 200 млрд рублей, которая будет привязана к размеру убытка, полученного Банком России при реализации активов санируемых банков", - пояснил Колычев.